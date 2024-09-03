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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 14:21 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:28
452
0

Рух отдаст защитника в аренду

Андрей Китела продолжит карьеру в «Прикарпатье»

03 сентября 2024, 14:21 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:28
452
0
Рух отдаст защитника в аренду
ФК Рух. Андрей Китела (слева)

Как стало известно Sport.ua, «Рух» отдаст защитника Андрея Кителу в аренду. 19-летний Китела будет выступать на правах аренды в Первой лиге за «Прикарпатье».

Правый защитник проигрывает конкуренцию в первой команде, поэтому для получения игровой практики на высоком уровне, было принято решение об аренде.

В нынешнем сезоне Китела не провел ни одного матча за первую команду. Андрей приобретал опыт во Второй лиге за «Рух-1», где провел 4 поединка и забил 2 гола.

«Прикарпатье» занимает 8-е место в группе А Первой лиги. Команда получила одно очко в трех матчах.

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Рух Львов Андрей Китела инсайд Прикарпатье Ивано-Франковск
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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