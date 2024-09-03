Роналду про сборную: «Я всегда буду видеть себя в стартовом составе»

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср», прокомментировал свою роль в национальной команде:

«Вы спрашиваете, готов ли я играть за сборную, если перестану быть игроком основы? Но я всегда буду видеть себя в стартовом составе до конца карьеры. Я всегда уважал решения тренеров во всех клубах, где выступал, хотя иногда со мной обращались не лучшим образом. Говоря серьезно, я всегда буду уважать выбор тренера, когда дело касается профессиональной этики. Если отступать от нее, могут возникнуть разногласия, но оставим это.

Сейчас я чувствую, что по-прежнему важен для сборной, и слова тренера это подтверждают. Если ситуация изменится, и я перестану быть ценным игроком, я буду готов уйти. Но пока я приезжаю сюда с чистой совестью, зная, кто я, на что способен, что делаю и буду делать дальше.

Я настроен позитивно, потому что важно встречать каждый момент, каждый цикл лицом к лицу. У нас есть пример Пепе, который провел великолепную карьеру в сборной, был примером для всех нас и красиво ушел. Все игроки национальной команды должны стремиться попрощаться на позитивной ноте».