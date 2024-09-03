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  4. Анатолий ТРУБИН: Лига наций не может рассматриваться как товарищеские игры
Лига наций
03 сентября 2024, 14:22 |
193
0

Анатолий ТРУБИН: Лига наций не может рассматриваться как товарищеские игры

Голкипер сборной Украины – о подготовке к старту в Лиге наций

03 сентября 2024, 14:22 |
193
0
Анатолий ТРУБИН: Лига наций не может рассматриваться как товарищеские игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от стартовых матчей команды в Лиге наций против Албании и Чехии (7 и 10 сентября соответственно):

«Со здоровьем все хорошо. Еще есть небольшие последствия после травмы, но это не мешает ни тренироваться, ни играть.

После Евро у нас были негативные воспоминания, но впереди новый турнир. Я приехал сюда в очень хорошем настроении, я очень ждал этого сбора и встречи со всеми.

Лига наций – это еще один шанс выйти на чемпионат мира, поэтому это не может рассматриваться как товарищеские игры. Я считаю, что в нашей группе все на одном уровне».

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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