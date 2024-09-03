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Лига чемпионов
03 сентября 2024, 14:18 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:21
1805
1

Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины

Даниил Игнатенко присоединится к «Словану» на правах свободного агента

03 сентября 2024, 14:18 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:21
1805
1
Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко подпишет контракт с братиславским «Слованом», сообщает журналист Игорь Бурбас.

Трансфер 27-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, ведь недавно его прошлый клуб, французский «Бордо», был лишен профессионального статуса.

«Слован» в этой кампании будет участвовать в единой группе Лиги чемпионов. Для клуба из Словакии это первое в история появление в основном этапе самого престижного еврокубка.

Украинским болельщикам «Слован» может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского «динамо», который состоялся в январе 2024 года.

В сезоне 2023/24 Даниил Игнатенко провел 30 матчей за «Бордо» во втором французском дивизионе, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В составе национальной сборной Украины Даниил Игнатенко отыграл 6 поединков и забил 1 гол.

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Слован Братислава Даниил Игнатенко Бордо трансферы чемпионат Словакии по футболу Лига чемпионов свободный агент Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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serhiy
Дався взнаки шахтарівский слід.
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