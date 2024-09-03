Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко подпишет контракт с братиславским «Слованом», сообщает журналист Игорь Бурбас.

Трансфер 27-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, ведь недавно его прошлый клуб, французский «Бордо», был лишен профессионального статуса.

«Слован» в этой кампании будет участвовать в единой группе Лиги чемпионов. Для клуба из Словакии это первое в история появление в основном этапе самого престижного еврокубка.

Украинским болельщикам «Слован» может быть известен из-за скандала с товарищеским матчем против московского «динамо», который состоялся в январе 2024 года.

В сезоне 2023/24 Даниил Игнатенко провел 30 матчей за «Бордо» во втором французском дивизионе, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В составе национальной сборной Украины Даниил Игнатенко отыграл 6 поединков и забил 1 гол.