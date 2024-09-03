Бущан мог летом перейти в клуб АПЛ
Голкипер «Динамо» находился в шорт-листе «Саутгемптона»
Как стало известно Sport.ua, английский «Саутгемптон» проявлял интерес к вратарю сборной Украины и киевского «Динамо» Георгию Бущану. Голкипер столичной команды был в шорт-листе «святых» на летнее трансферное окно.
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Если бы «Саутгемптон» не смог приобрести Аарона Рэмсдейла, то среди кандидатов на усиление вратарской позиции был Бущан.
По нашей информации, «Динамо», готово отпустить основного вратаря, при условии поступления хорошего предложения от клубов из ведущих чемпионатов.
«Саутгемптон» приобрел Рэмсдейла у «Арсенала» за 21.4 млн евро.
Георгий Бущан в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 8 поединков, в которых пропустил 7 голов. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7 млн евро. Контракт игрока со столичным клубом действует до лета 2026 года.
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Все я як Сеньків та його мрія про Полісся, візьміть мене на роботу спорт.юа я теж можу вигадувати класні заголовки.