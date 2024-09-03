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WTA
03 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:35
91
0

Завацкая проиграла в трех сетах в первом раунде турнира в Швейцарии

Катарина была близкой к камбэку против Дарьи Семенистой, но не хватило сил

03 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:35
91
0
Завацкая проиграла в трех сетах в первом раунде турнира в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

3 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) не смогла пробиться во второй круг на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре (Швейцария).

В первом раунде украинка уступила в поединке против латвийки Дарьи Семенистой (№134 WTA).

Монтре. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) – 4:6, 6:2, 4:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Семенистая сыграет с Моной Бартель (№176 WTA) или Тамарой Корпач (№111 WTA).

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Катарина Завацкая Дарья Семенистая
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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