WTA03 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:35
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Завацкая проиграла в трех сетах в первом раунде турнира в Швейцарии
Катарина была близкой к камбэку против Дарьи Семенистой, но не хватило сил
03 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 03 сентября 2024, 14:35
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3 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) не смогла пробиться во второй круг на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре (Швейцария).
В первом раунде украинка уступила в поединке против латвийки Дарьи Семенистой (№134 WTA).
Монтре. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) – 4:6, 6:2, 4:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Семенистая сыграет с Моной Бартель (№176 WTA) или Тамарой Корпач (№111 WTA).
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