Завацкая проиграла в трех сетах в первом раунде турнира в Швейцарии

3 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) не смогла пробиться во второй круг на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре (Швейцария).

В первом раунде украинка уступила в поединке против латвийки Дарьи Семенистой (№134 WTA).

Монтре. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) – 4:6, 6:2, 4:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Семенистая сыграет с Моной Бартель (№176 WTA) или Тамарой Корпач (№111 WTA).