Бывший защитник Ливерпуля может вернуться в АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» изучает возможность подписания камерунского центрального защитника Жоэля Матипа, сообщает британское издание Sky Sports.

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33-летний футболист до сих пор находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля» в конце прошлой кампании.

В сезоне 2023/24 Жоэль Матип провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жоэлем Матипом интересуется «Барселона».