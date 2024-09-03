Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко победно стартовал в основе челленджера в Австрии
ATP
03 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:19
63
0

Сачко победно стартовал в основе челленджера в Австрии

Виталий подтвердил успех в квалификации выигрышем матча в основной сетке

03 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:19
63
0
Сачко победно стартовал в основе челленджера в Австрии
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№394 ATP) уверенно стартовал в основной сетке грунтового челленджера в Тульне (Австрия).

В матче первого раунда украинец, который преодолел квалификацию, разобрался с австрийцем Филипом Мисоличем (№224 ATP).

Тульн. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Филип Мисолич (Австрия) – 6:3, 6:1

В следующем раунде Сачко сыграет с Эндрю Полсоном (№378 ATP) или Михаэлем Врбенски (№285 ATP).

По теме:
Сачко уверенно вышел в основную сетку челленджера в Комо
Рейтинг ATP. Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг ATP. Украинцев больше нет в топ-300
Виталий Сачко ATP Тульн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Теннис | 03 сентября 2024, 06:56 0
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин

Янник Синнер одолел Томми Пола, Алекс де Минаур выиграл у Джордана Томпсона

Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Футбол | 03 сентября 2024, 07:10 2
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро

Первое место в рейтинге занял Криштиану Роналду

Известен срок действия контракта, который Лунин в Реале отклонил
Футбол | 03.09.2024, 08:34
Известен срок действия контракта, который Лунин в Реале отклонил
Известен срок действия контракта, который Лунин в Реале отклонил
Все матчи на US Open 2024 были приостановлены из-за неожиданной причины
Теннис | 02.09.2024, 23:13
Все матчи на US Open 2024 были приостановлены из-за неожиданной причины
Все матчи на US Open 2024 были приостановлены из-за неожиданной причины
Три минуты Виктора Коваленко
Футбол | 02.09.2024, 14:43
Три минуты Виктора Коваленко
Три минуты Виктора Коваленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
02.09.2024, 10:55
Теннис
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
02.09.2024, 11:25 4
Бокс
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 5
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 10
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 3
Олимпийские игры
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
02.09.2024, 07:35 3
Футбол
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
01.09.2024, 08:24 72
Футбол
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
01.09.2024, 16:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем