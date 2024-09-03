Сачко победно стартовал в основе челленджера в Австрии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№394 ATP) уверенно стартовал в основной сетке грунтового челленджера в Тульне (Австрия).

В матче первого раунда украинец, который преодолел квалификацию, разобрался с австрийцем Филипом Мисоличем (№224 ATP).

Тульн. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Филип Мисолич (Австрия) – 6:3, 6:1

В следующем раунде Сачко сыграет с Эндрю Полсоном (№378 ATP) или Михаэлем Врбенски (№285 ATP).