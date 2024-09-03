ATP03 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:19
63
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Сачко победно стартовал в основе челленджера в Австрии
Виталий подтвердил успех в квалификации выигрышем матча в основной сетке
03 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:19
63
0
Украинский теннисист Виталий Сачко (№394 ATP) уверенно стартовал в основной сетке грунтового челленджера в Тульне (Австрия).
В матче первого раунда украинец, который преодолел квалификацию, разобрался с австрийцем Филипом Мисоличем (№224 ATP).
Тульн. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Филип Мисолич (Австрия) – 6:3, 6:1
В следующем раунде Сачко сыграет с Эндрю Полсоном (№378 ATP) или Михаэлем Врбенски (№285 ATP).
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