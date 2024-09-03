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Лига Европы
03 сентября 2024, 13:21 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:27
507
0

Английский гранд. Михавко назвал клуб, против которого хотел сыграть в ЛЕ

Защитник «Динамо» оценил жеребьевку основного этапа Лиги Европы

03 сентября 2024, 13:21 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:27
507
0
Английский гранд. Михавко назвал клуб, против которого хотел сыграть в ЛЕ
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко оценил жеребьевку основного этапа Лиги Европы 2024/25.

– Недавно состоялась жеребьевка Лиги Европы, получили ли вы те команды, с которыми хотели сыграть?

– Лично для меня, то хотел бы «Манчестер Юнайтед», но там все равно очень хорошие команды по уровню, в частности «Лацио», «Рома», «Реал Сосьедад». И считаю, что каждый соперник у нас непростой, но мы будем готовиться, чтобы порадовать наших болельщиков и Украину.

– Последние два тура состоятся 21 и 30 января, в то время, когда наши клубы обычно начинают зимние сборы, были уже разговоры по этому поводу?

– Таких еще разговоров не было, но, конечно, для нас это будет новый вызов.

Напомним, на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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