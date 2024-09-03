Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав КАБАЕВ: «Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней»
Лига наций
03 сентября 2024, 12:41 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:10
201
0

Владислав КАБАЕВ: «Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней»

Владислав прокомментировал начало подготовки команды к поединкам Лиги наций с Албанией и Чехией

03 сентября 2024, 12:41 | Обновлено 03 сентября 2024, 13:10
201
0
Владислав КАБАЕВ: «Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

2 сентября национальная сборная Украины официально начала целенаправленную подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций-2024/2025. Команда прибыла в Прагу и провела первую тренировку, в которой приняли участие исполнители, которые не имели достаточной нагрузки в своих клубах в прошлый уик-энд, и голкиперы.

Своими впечатлениями от вызова в сборную поделился полузащитник сборной Украины Владислав Кабаев.

«Говорить банальные вещи не хочется, но я очень рад, я счастлив. Я буду представлять свою страну и понимаю, что хотя мне уже 29 лет, а в сборной много молодежи, я имею много сил и энергии, чтобы выступать за наше государство. Хочу радовать болельщиков и помогать команде достигать как можно более высоких целей.

Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней. Поэтому никто здесь не расслабляется и работает, чтобы это был не последний вызов. Хочу и я зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

Что касается прессы, то конечно каждый человек хочет читать о себе только приятное, но с возрастом, с опытом, ты начинаешь понимать, что очень много пишут негатива. Но я где-то вычитал, что даже негатив означает, что человек посмотрел матч и уделил тебе внимание. А внимание – это уже хорошо.

Я максималист, очень требователен к себе. Хочется и отдать, и забить, и чтобы команда выиграла. Но не хочу сейчас раздавать громких обещаний, но то, что будет требовать тренер, все буду стараться выполнять. А там – время покажет», – сказал Кабаев.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: Лига наций не может рассматриваться как товарищеские игры
Бондарь назвал цель сборной Украины на матчи в Лиге наций
ФОТО. Готов ли Шапаренко? Сборная Украины провела первую тренировку в Праге
сборная Украины по футболу Лига наций Владислав Кабаев
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
Футбол | 02 сентября 2024, 14:35 2
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ

Степаненко высказался о ситуации с матчем против Кривбасса

Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Бокс | 02 сентября 2024, 17:10 4
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа

Поединок может состояться в первой половине 2025 года

«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо
Футбол | 03.09.2024, 09:44
«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо
«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо
Три минуты Виктора Коваленко
Футбол | 02.09.2024, 14:43
Три минуты Виктора Коваленко
Три минуты Виктора Коваленко
Стали известны потенциальные соперники Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 03.09.2024, 12:34
Стали известны потенциальные соперники Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Стали известны потенциальные соперники Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 5
Футбол
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
01.09.2024, 16:10 1
Бокс
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
01.09.2024, 18:44 8
Бокс
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 3
Олимпийские игры
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
02.09.2024, 04:51
Футбол
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
01.09.2024, 08:24 72
Футбол
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 35
Футбол
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем