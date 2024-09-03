Владислав КАБАЕВ: «Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней»

2 сентября национальная сборная Украины официально начала целенаправленную подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций-2024/2025. Команда прибыла в Прагу и провела первую тренировку, в которой приняли участие исполнители, которые не имели достаточной нагрузки в своих клубах в прошлый уик-энд, и голкиперы.

Своими впечатлениями от вызова в сборную поделился полузащитник сборной Украины Владислав Кабаев.

«Говорить банальные вещи не хочется, но я очень рад, я счастлив. Я буду представлять свою страну и понимаю, что хотя мне уже 29 лет, а в сборной много молодежи, я имею много сил и энергии, чтобы выступать за наше государство. Хочу радовать болельщиков и помогать команде достигать как можно более высоких целей.

Попасть в сборную немного легче, чем закрепиться в ней. Поэтому никто здесь не расслабляется и работает, чтобы это был не последний вызов. Хочу и я зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

Что касается прессы, то конечно каждый человек хочет читать о себе только приятное, но с возрастом, с опытом, ты начинаешь понимать, что очень много пишут негатива. Но я где-то вычитал, что даже негатив означает, что человек посмотрел матч и уделил тебе внимание. А внимание – это уже хорошо.

Я максималист, очень требователен к себе. Хочется и отдать, и забить, и чтобы команда выиграла. Но не хочу сейчас раздавать громких обещаний, но то, что будет требовать тренер, все буду стараться выполнять. А там – время покажет», – сказал Кабаев.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.