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Англия
03 сентября 2024, 12:35 |
81
0

Тедди Шерингем рассказал, кто из игроков Тоттенхэма уже стал легендой клуба

Бывший нападающий «шпор» восхищен игрой Сон Хын Мина

03 сентября 2024, 12:35 |
81
0
Тедди Шерингем рассказал, кто из игроков Тоттенхэма уже стал легендой клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем уверен, что южнокорейский нападающий «шпор» Сон Хын Мин близок к статусу «легенды» в лондонском клубе.

«Сонни – такой популярный игрок. Он суперзвезда в Азии, и я думаю, что он суперзвезда в «Тоттенхэме».

Для меня в его десятом сезоне он уже на грани легендарного статуса. Я думаю, он уже там. Надеюсь, он сможет провести особенный сезон в клубе. Чтобы Сон стал легендой клуба, я думаю, он просто должен продолжать делать то, что делает.

За время, проведенное в «Тоттенхэме», мы видели, как он превратился в настоящего лидера. Это его десятый сезон, и болельщики просто обожают его», – сказал Шерингем.

Сон, который разделил «Золотую бутсу» с Мохаммедом Салахом в сезоне 2021-22 Премьер-лиги, признавался лучшим футболистом Азии рекордные девять раз.

Футболист из Южной Кореи перешел в лондонский клуб в 2015 году из леверкузенского «Байера», и сменил Уго Льориса в статусе капитана перед сезоном 2023-24. За время, проведенное в составе «шпор», Сон Хын Мин помог англичанам выйти в финал Лиги чемпионов УЕФА и финал Кубка Английской футбольной лиги, а 159 голов вывели его на пятое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

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Тедди Шерингем Тоттенхэм Сон Хын Мин
Владимир Клепач Источник: DAZN
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