Тедди Шерингем рассказал, кто из игроков Тоттенхэма уже стал легендой клуба
Бывший нападающий «шпор» восхищен игрой Сон Хын Мина
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем уверен, что южнокорейский нападающий «шпор» Сон Хын Мин близок к статусу «легенды» в лондонском клубе.
«Сонни – такой популярный игрок. Он суперзвезда в Азии, и я думаю, что он суперзвезда в «Тоттенхэме».
Для меня в его десятом сезоне он уже на грани легендарного статуса. Я думаю, он уже там. Надеюсь, он сможет провести особенный сезон в клубе. Чтобы Сон стал легендой клуба, я думаю, он просто должен продолжать делать то, что делает.
За время, проведенное в «Тоттенхэме», мы видели, как он превратился в настоящего лидера. Это его десятый сезон, и болельщики просто обожают его», – сказал Шерингем.
Сон, который разделил «Золотую бутсу» с Мохаммедом Салахом в сезоне 2021-22 Премьер-лиги, признавался лучшим футболистом Азии рекордные девять раз.
Футболист из Южной Кореи перешел в лондонский клуб в 2015 году из леверкузенского «Байера», и сменил Уго Льориса в статусе капитана перед сезоном 2023-24. За время, проведенное в составе «шпор», Сон Хын Мин помог англичанам выйти в финал Лиги чемпионов УЕФА и финал Кубка Английской футбольной лиги, а 159 голов вывели его на пятое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.
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