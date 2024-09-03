Есть солидный бонус. Известна зарплата Луческу в сборной Румынии

Бывший коуч киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу зарабатывает 27 тысяч евро за месяц работы на посту главного тренера сборной Румынии, сообщает местное издание Digisport.

По информации источника, также в 2-летнем контракте специалиста с Федерацией футбола Румынии прописан бонус за попадание на чемпионат мира 2026 года - 200 тысяч евро.

В сентябре 2024 года национальная сборная Румынии проведет 2 матча дивизиона С Лиги наций – против Косово (06.09) и Литвы (09.09).

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу может досрочно покинуть пост главного тренера сборной Румынии, если команда не выиграет свою группу Лиги наций.