Есть солидный бонус. Известна зарплата Луческу в сборной Румынии
Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» зарабатывает 27 тысяч евро в месяц
Бывший коуч киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу зарабатывает 27 тысяч евро за месяц работы на посту главного тренера сборной Румынии, сообщает местное издание Digisport.
По информации источника, также в 2-летнем контракте специалиста с Федерацией футбола Румынии прописан бонус за попадание на чемпионат мира 2026 года - 200 тысяч евро.
В сентябре 2024 года национальная сборная Румынии проведет 2 матча дивизиона С Лиги наций – против Косово (06.09) и Литвы (09.09).
Ранее сообщалось, что Мирча Луческу может досрочно покинуть пост главного тренера сборной Румынии, если команда не выиграет свою группу Лиги наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первое место в рейтинге занял Криштиану Роналду
Гагарин предложил доиграть матч 25 сентября