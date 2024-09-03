WTA03 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:08
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Катарина Завацкая – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Монтре
03 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:08
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3 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре (Швейцария).
В первом раунде украинка сразится против латвийки Дарьи Семенистой (№134 WTA). Время начала поединка – 12:05 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Моной Бартель (№176 WTA) или Тамарой Корпач (№111 WTA).
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