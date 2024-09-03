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  4. Катарина Завацкая – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:08
333
2

Катарина Завацкая – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Монтре

03 сентября 2024, 12:05 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:08
333
2
Катарина Завацкая – Дарья Семенистая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

3 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре (Швейцария).

В первом раунде украинка сразится против латвийки Дарьи Семенистой (№134 WTA). Время начала поединка – 12:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Моной Бартель (№176 WTA) или Тамарой Корпач (№111 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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vv691
а як дивитись на цьому  сайті як перейти на відкеотрансляцію
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