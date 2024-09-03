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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 11:53 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:10
1844
1

Самый дорогой свободный агент Украины стал игроком клуба из Азербайджана

Алексей Кащук подписал двухлетний контракт с «Карабахом»

03 сентября 2024, 11:53 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:10
1844
1
Самый дорогой свободный агент Украины стал игроком клуба из Азербайджана
ФК Сабах. Алексей Кащук

Бывший вингер «Шахтера» и сборной Украины U21 Алексей Кащук возвращается в Азербайджан в качестве свободного агента.

24-летний футболист подписал двухлетний контракт с «Карабахом».

Ранее Кащук уже играл в Азербайджане – на правах аренды за «Сабах», где проявил себя с наилучшей стороны (18 забитых мячей и 12 ассистов в 41 поединке).

Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 1.8 миллиона евро, что до этого делало его самым дорогим свободным агентом с украинским паспортом.

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Алексей Кащук трансферы Шахтер Донецк свободный агент чемпионат Азербайджана по футболу Азербайджан Карабах Агдам
Владимир Клепач Источник: Transfermarkt
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