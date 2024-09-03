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  4. Расписание матчей с участием украинок на US Open на 3 сентября
US Open
03 сентября 2024, 11:04 |
332
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 3 сентября

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна укрианка

03 сентября 2024, 11:04 |
332
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 3 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

3 сентября на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет одна украинки.

Людмила Киченок сыграет матч 1/4 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. 1/4 финала женского парного разряда

Grandstand. 2 запуск (19:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Анна Данилина / ​Ирина Хромачева

*ориентировочное время начала по Киеву

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