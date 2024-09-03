US Open03 сентября 2024, 11:04 |
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 3 сентября
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна укрианка
03 сентября 2024, 11:04 |
332
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3 сентября на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет одна украинки.
Людмила Киченок сыграет матч 1/4 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. 1/4 финала женского парного разряда
Grandstand. 2 запуск (19:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Анна Данилина / Ирина Хромачева
*ориентировочное время начала по Киеву
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