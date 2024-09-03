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  4. Оболонь нашла замену для Иващенко. Он вывел клуб УПЛ в еврокубки
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 11:39 |
1669
0

Оболонь нашла замену для Иващенко. Он вывел клуб УПЛ в еврокубки

Сергей Шищенко пока не дал своего согласия на работу в киевском клубе

03 сентября 2024, 11:39 |
1669
0
Оболонь нашла замену для Иващенко. Он вывел клуб УПЛ в еврокубки
ФК Полесье. Сергей Шищенко

В понедельник, 2 сентября 2024 года, пока еще главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua сообщил, что руководство клуба приняло решение о его увольнении.

Официально факт отставки подтвержден еще не был, но «пивовары» уже начали поиски нового тренера. Одним из кандидатов является Сергей Шищенко, который в прошлом сезоне вывел житомирское «Полесье» в квалификацию Лиги конференций, но коуч пока не дал согласие на работу в «Оболони».

В этой кампании «Оболонь» набрала 1 очко в 5 матчах Украинской Премьер-лиги, что делает ее худшей командой чемпионата на данный момент.

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Сергей Шищенко Валерий Иващенко Оболонь Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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