Оболонь нашла замену для Иващенко. Он вывел клуб УПЛ в еврокубки

В понедельник, 2 сентября 2024 года, пока еще главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua сообщил, что руководство клуба приняло решение о его увольнении.

Официально факт отставки подтвержден еще не был, но «пивовары» уже начали поиски нового тренера. Одним из кандидатов является Сергей Шищенко, который в прошлом сезоне вывел житомирское «Полесье» в квалификацию Лиги конференций, но коуч пока не дал согласие на работу в «Оболони».

В этой кампании «Оболонь» набрала 1 очко в 5 матчах Украинской Премьер-лиги, что делает ее худшей командой чемпионата на данный момент.