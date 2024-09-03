Источник: Металлист 1925 подпишет нападающего Зари

Харьковский «Металлист 1925» подпишет украинского нападающего луганской «Зари» Владислава Бугая, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Условия возможного сотрудничества между клубом Первой лиги и 26-летним футболистом не указываются, как и сумма потенциального трансфера.

В сезоне 2023/24 Владислав Бугай провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. В новой кампании на поле не появлялся. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее «Металлист 1925» расторг контракт с защитником Никитой Безуглым.