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Украина. Первая лига
03 сентября 2024, 10:53 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:54
369
0

Источник: Металлист 1925 подпишет нападающего Зари

Владислав Бугай продолжит карьеру в Первой лиге

03 сентября 2024, 10:53 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:54
369
0
Источник: Металлист 1925 подпишет нападающего Зари
ФК Заря. Владислав Бугай

Харьковский «Металлист 1925» подпишет украинского нападающего луганской «Зари» Владислава Бугая, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Условия возможного сотрудничества между клубом Первой лиги и 26-летним футболистом не указываются, как и сумма потенциального трансфера.

В сезоне 2023/24 Владислав Бугай провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. В новой кампании на поле не появлялся. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее «Металлист 1925» расторг контракт с защитником Никитой Безуглым.

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Владислав Бугай Металлист 1925 Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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