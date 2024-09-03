Барселона поборется с Реалом за подписание юного бразильца
Витор Рейс имеет топовые варианты продолжения карьеры в случае ухода из «Палмейраса»
Каталонская «Барселона» серьезно заинтересовалась бразильским защитником «Палмейраса» Витором Рейсом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, кроме «сине-гранатовых» на 18-летнего футболиста претендует и мадридский «Реал». Также существует интерес со стороны английских грандов: лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля».
В 2024 году Витор Рейс провел 25 матчей за первую команду «Палмейраса», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt не дает оценку стоимости игрока.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Жоэлем Матипом.
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