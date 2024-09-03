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  4. Барселона поборется с Реалом за подписание юного бразильца
Испания
03 сентября 2024, 12:45 |
646
1

Барселона поборется с Реалом за подписание юного бразильца

Витор Рейс имеет топовые варианты продолжения карьеры в случае ухода из «Палмейраса»

03 сентября 2024, 12:45 |
646
1
Барселона поборется с Реалом за подписание юного бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Рейс

Каталонская «Барселона» серьезно заинтересовалась бразильским защитником «Палмейраса» Витором Рейсом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, кроме «сине-гранатовых» на 18-летнего футболиста претендует и мадридский «Реал». Также существует интерес со стороны английских грандов: лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля».

В 2024 году Витор Рейс провел 25 матчей за первую команду «Палмейраса», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt не дает оценку стоимости игрока.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Жоэлем Матипом.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Serhii P.
Цьому бразильцю краще йти в "Барселону". В "Реалі" - це або лавочка, або оренда. 
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