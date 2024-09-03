Олег ФЕДОРЧУК: «Чижевский может с нуля строить команду»

В четвертом туре Первой лиги было забито всего девять голов, причем пять из них в противостоянии «Диназа» и «Мариуполя» (1:4). Авторитетный специалист Олег Федорчук в эфире «Украина футбольная» рассказал о причинах такой низкой результативности.

«Это свидетельствует о том, что тренеры уже получили больше информации о соперниках и тщательно их изучили. Большинство команд прежде всего играет от обороны. Видим много желтых карточек и удалений. В начале сезона все прежде всего пытаются бороться за результат», – считает Федорчук.

Также 63-летний специалист отметил работу Александра Чижевского. «Чижевский у меня играл и очень рад за своего воспитанника. Он был очень умным футболистом. По моему мнению, это один из лучших тренеров Первой лиги. За эти пять лет Чижевский доказал, что может практически с нуля строить команду. «Агробизнес» – очень организованная команда, которая сейчас достигает результата. Они прежде всего качественно играют в защите и умеют терпеть. Думаю, что «Агробизнес» в этом году будет претендовать на выход в УПЛ», – резюмировал опытный специалист.

Больше экспертного мнения не только о Первой, но и о Второй лиге, в информационно-аналитической программе ПФЛ «Украина футбольная».