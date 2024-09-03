Бондарь назвал цель сборной Украины на матчи в Лиге наций

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением о важности будущих матчей национальной команды в Лиге наций УЕФА.

«Каждый турнир очень важен для нашей сборной. Я думаю, что эти матчи позволяют нам вернуться в высшую группу – Лигу А. С такими командами как Чехия, Албания, Грузия, которые участвовали на Евро и имеют хорошее качество, время нам показать хорошую игру и хороший результат, чтобы порадовать болельщиков.

Два месяца прошло после Евро-2024. Скучали по сборной все – и мы, и болельщики. Я думаю, что все очень ждут этих матчей.

Была тяжелая дорога в Кишинев. Надо день для того, чтобы отойти от дороги. А морально тяжело, ведь страна-террорист терроризирует Украину и не дает нам нормально жить и играть. Надеюсь, что как можно раньше наступит справедливый мир. И страна-агрессор ответит за то, что она делает с нашей страной», – рассказал Бондарь.

Напомним, сборная Украины в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Праге 7 сентября примет команду Албании, а 10 сентября в той же Праге проведет выездной поединок против сборной Чехии.