Дебют ван Леувена и всего 9 голов: результаты 4-го тура Первой лиги

31 августа и 1 сентября состоялись очередные матчи нового сезона Первой лиги. В рамках четвертого тура было сыграно восемь поединков.

Сразу стоит отметить, что тур был максимально не голевой. Всего девять забитых мячей на восемь поединков соорудили команды. И это с учетом того, что в игре между «Диназом» и «Мариуполем» соперники расщедрились на пять точных ударов. В четырех встречах из восьми были зафиксированы нулевые ничьи, а событие «обе забьют» было только в одном матче.

Да, выделяется на фоне остальных выездная победа «Мариуполя». На четыре забитых мяча приазовцев «Диназ» ответил только голом престижа в исполнении Сергея Старенького.

Никак не может «Металлист 1925» забить хотя бы один мяч под руководством нидерландского наставника Патрика ван Леувена. После поражения в Кубке Украины от Вереса (0:4) харьковчане сыграли вничью 0:0 с ФК ЮКСА. Да, эта мировая принесла первое очко в копилку слобожанцев после прихода в клуб голландца, но наверняка руководство «Металлиста 1925» ждет уже дебютной победы звездного состава по меркам Первой лиги.

Также нулевые ничьи были зафиксированы в матчах между «Металлистом» и «Эпицентром», «Минаем» и «Подольем», а также запорожским «Металлургом» и «Полтавой». Во всех встречах сыграли команды, которые в свое время играли в УПЛ.

Зато записали по три очка в свои активы «Агробизнес», «Буковина» и «Виктория», которые не пропускали мячей от оппонентов.

Что касается турнирного положения команд, то в Группе А уверенно с 12 очками лидирует «Агробизнес», а в Группе Б, имея по семь баллов, делят первую и вторую позиции «Полтава» с ФК ЮКСА. Аутсайдерами в Группах А и Б являются «Хуст» (0) и «Диназ» (1).

Первая лига. 4 тур

Группа А

Прикарпатье – Агробизнес – 0:1

Гол: Войтиховский, 10.

Металлист – Эпицентр – 0:0

Буковина – Нива (Тернополь) – 1:0

Гол: Гончарук, 37.

Минай – Поделье – 0:0

Группа Б

Виктория – Кудровка – 2:0

Голы: Паламар, 28 (с пенальти), Машталир, 48.

Удаление: Коркишко, 34 (Кудровка).

Металлург (Запорожье) – Полтава – 0:0

ЮКСА – Металлист 1925 – 0:0

Диназ – ФСК Мариуполь – 1:4

Голы: Старенький, 83 – Зубков, 18, Петренко, 43, Малаки, 53, Пентелейчук, 79.

В пятом туре интерес вызывают поединки «Эпицентр» – «Буковина «(команды, которые с семью очками идут на втором и третьем местах в Группе А) и «Полтава» – «Виктория» (коллективы, которые идут в лидирующей тройке Группы Б). Кроме того, интригует встреча между «Металлистом 1925» и «Диназом», в которой наверняка Патрик ван Леувен захочет одержать дебютную победу в Первой лиге, а оппонент из Киевской области также попробует преподнести сюрприз.

Дмитрий КОТКОВ