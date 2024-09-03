Суперталант Динамо попал в топ лучших защитников Европы

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в рейтинг лучших центрбеков Европы, выступающих вне топ-5 лиг.

По версии футбольной обсерватории CIES, 19-летний Михавко на данный момент является 10-м лучшим центральным защитником Европы, если не учитывать представителей 5 сильнейших чемпионатов.

В сезоне 2024/25 Тарас Михавко провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 800 тысяч евро.

Ранее Тарасом Михавко интересовался бременский «Вердер».