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Лига Европы
03 сентября 2024, 10:04 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:50
1053
0

«Если будут играть так...» Маркевич рассказал, выйдет ли Динамо в плей-офф

Легендарный украинский тренер верит в успех киевлян

03 сентября 2024, 10:04 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:50
1053
0
«Если будут играть так...» Маркевич рассказал, выйдет ли Динамо в плей-офф
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выступления киевского «Динамо» в основной стадии Лиги Европы 2024/25:

«Динамо» неплохо выглядит на старте сезона, хоть последняя игра с ЛНЗ не впечатлила – не было свежести. Это связано с тем, что у киевлян насыщенный график и переезды. Что касается Лиги Европы, я думаю, что «Динамо» должно выходить в плей-офф, если они будут играть так, как в квалификации Лиги чемпионов».

Напомним, на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.

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Мирон Маркевич Динамо Киев Лига Европы
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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