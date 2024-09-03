«Если будут играть так...» Маркевич рассказал, выйдет ли Динамо в плей-офф
Легендарный украинский тренер верит в успех киевлян
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выступления киевского «Динамо» в основной стадии Лиги Европы 2024/25:
«Динамо» неплохо выглядит на старте сезона, хоть последняя игра с ЛНЗ не впечатлила – не было свежести. Это связано с тем, что у киевлян насыщенный график и переезды. Что касается Лиги Европы, я думаю, что «Динамо» должно выходить в плей-офф, если они будут играть так, как в квалификации Лиги чемпионов».
Напомним, на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.
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