«Уровень Первой лиги». Кварцяный раскритиковал 4 игроков основы Шахтера

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный назвал команду УПЛ, которая в этом сезоне не оправдывает его ожиданий:

«Конечно, это «Шахтер». С каждым годом игра донецкой команды становится все менее перспективной. Если брать пиар, то они топ. Но у «Шахтера» уже перебор с пиаром. Они подписывают в Бразилии новых Виллианов, Тайсонов и Тейшейров, но по уровню они даже на десятую часть до предыдущих не дотягивают.

От футболистов «Шахтера» завышенные ожидания, поэтому они начинают думать, что уже являются звездами. Но на поле этого не чувствуется. Не лучшим образом действует сейчас Ризнык, хотя он неплохой вратарь. Оборона – вообще неуверенная. В «Шахтере» нет в защите и на воротах игроков международного уровня.

В полузащите только Судаков иногда себя проявляет, все остальные... Степаненко – профессионал, «рыгает» на поле больше всех, но в силу возраста он уже сдает. А без него «Шахтер» вообще беспомощен.

В атаке у них нет топового нападающего! Траоре – это нападающий уровня Первой лиги, Сикан – нестабильный. Наверное, «Шахтер» слушает агентов и берет непонятных игроков в атаку».

В этом сезоне УПЛ «Шахтер» сыграл 4 полных матча, набрав в них 6 очков. «Горняки» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата.