ПЕРВАК: «Мы хорошо поговорили в раздевалке и на характере перевернули игру»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал победу в матче против «Вереса».

– Эмоции только положительные. Мы победили. Хотя первый тайм провели плохо. Мы как будто испытывали судьбу, пропускали атаки соперника. Поэтому до перерыва эмоции были только негативные. Потом мы зашли в раздевалку, хорошо поговорили и на характере перевернули игру с ног на голову. О чём говорили в раздевалке? Об этом никому не расскажу, потому что одно слово там нормальное, другое — не совсем. Это внутренняя кухня и мужской разговор.

В первом тайме мы также проигрывали все единоборства. Игра до перерыва вообще шла под диктовку хозяев. А после перерыва мы начали выигрывать подборы и смогли забить. Счёт 0:1 ещё ничего не означает. Можно любой команде проигрывать в один мяч и перевернуть игру. Это я и говорил ребятам. Если бы было 0:2, конечно, нам было бы значительно сложнее. А так — смогли сравнять, вышли вперёд, довели игру до победы.