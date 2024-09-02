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Англия
02 сентября 2024, 18:10 |
619
0

Еще один большой контракт. Челси продлит договор с основным форвардом

Синие решили продолжить договор с Джексоном

02 сентября 2024, 18:10 |
619
0
Еще один большой контракт. Челси продлит договор с основным форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» договорился о продлении контракта с Николасом Джексоном. Договор форварда будет рассчитан до середины 2033 года и станет еще одним длительным контрактом в составе Синих.

При этом 23-летний игрок только год назад перебрался в лондонскую команду и имел соглашение до лета 2031 года. Отметим, что у большинства основных футболистов «Челси» контракты истекают в 2030-х годах.

Николас в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В минувшем у него было 17 точных ударов и 6 ассистов.

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Николас Джексон Челси Английская Премьер-лига продление контракта чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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