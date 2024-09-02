Будет играть с Роналду? Талантливый вингер Челси близок к уходу в Аль-Наср

Саудовский «Аль-Наср» близок к подписанию бразильского вингера лондонского «Челси» Анжело Габриэла, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, клуб с Ближнего Востока предложил за трансфер 19-летнего футболиста 23 миллиона евро. Соглашение почти достигнуто, но «Челси» хочет получить процент от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2023/24 Анжело Габриэл на правах аренды провел 25 матчей за «Страсбург», отметившись 4 голевыми передачами. Интересно, что после перехода в «Челси» летом 2023 года Анжело так и не успел дебютировать за основную команду клуба.