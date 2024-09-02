Курс на Евро-2025 с Шевченко. Сборная U-18/19 начинает подготовку к отбору
Подопечные Дмитрия Михайленко проведут два контрольных поединка
В Швейцарии юношеская сборная Украины (игроки 2006 года рождения) начинает подготовительный сбор, в рамках которого проведет два спарринга с местными сверстниками.
Подопечные Дмитрия Михайленко будут жить в пригороде Цюриха - Регенсдорфе, а матчи состоятся 6-го и 9 сентября в городке Виль.
Состав юношеской сборной Украины U-18/19
- Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Маркиян Бакус («Рух» Львов).
- Защитники: Александр Гавриленко («Шленск», Польша), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все – «Динамо» Киев), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Даниил Гаража («Александрия» Александрия).
- Полузащитники: Максим Лень («Фортуна», Германия), Федор Бабак («Падерборн», Германия), Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко (оба – «Динамо» Киев), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Виктор Цуканов, Василий Бундаш (оба - «Шахтер» Донецк), Владислав Калин («Черноморец» Одесса), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков).
- Нападающие: Артем Степанов («Байер», Германия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Руслан Видиш («Гент», Бельгия), Виталий Лобко («Динамо» Киев).
- Резерв: Назар Макаренко («Александрия» Александрия), Даниил Денисенко («Колос» Ковалевка), Давид Белый, Матвей Пономаренко (оба – «Динамо» Киев), Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов (оба – «Металлист» Харьков).
Как известно, сборная Украины U-18/19 готовится к квалификации Евро-2025 (U-19). На первом этапе она сыграет в группе 1 вместе с Нидерландами (хозяева турнира, который состоится 13-19 ноября), Словенией и Казахстаном.
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