Курс на Евро-2025 с Шевченко. Сборная U-18/19 начинает подготовку к отбору

В Швейцарии юношеская сборная Украины (игроки 2006 года рождения) начинает подготовительный сбор, в рамках которого проведет два спарринга с местными сверстниками.

Подопечные Дмитрия Михайленко будут жить в пригороде Цюриха - Регенсдорфе, а матчи состоятся 6-го и 9 сентября в городке Виль.

Состав юношеской сборной Украины U-18/19

Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Маркиян Бакус («Рух» Львов).

Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Маркиян Бакус («Рух» Львов). Защитники: Александр Гавриленко («Шленск», Польша), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все – «Динамо» Киев), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Даниил Гаража («Александрия» Александрия).

Александр Гавриленко («Шленск», Польша), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все – «Динамо» Киев), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Даниил Гаража («Александрия» Александрия). Полузащитники: Максим Лень («Фортуна», Германия), Федор Бабак («Падерборн», Германия), Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко (оба – «Динамо» Киев), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Виктор Цуканов, Василий Бундаш (оба - «Шахтер» Донецк), Владислав Калин («Черноморец» Одесса), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков).

Максим Лень («Фортуна», Германия), Федор Бабак («Падерборн», Германия), Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко (оба – «Динамо» Киев), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Виктор Цуканов, Василий Бундаш (оба - «Шахтер» Донецк), Владислав Калин («Черноморец» Одесса), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков). Нападающие: Артем Степанов («Байер», Германия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Руслан Видиш («Гент», Бельгия), Виталий Лобко («Динамо» Киев).

Артем Степанов («Байер», Германия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Руслан Видиш («Гент», Бельгия), Виталий Лобко («Динамо» Киев). Резерв: Назар Макаренко («Александрия» Александрия), Даниил Денисенко («Колос» Ковалевка), Давид Белый, Матвей Пономаренко (оба – «Динамо» Киев), Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов (оба – «Металлист» Харьков).

Как известно, сборная Украины U-18/19 готовится к квалификации Евро-2025 (U-19). На первом этапе она сыграет в группе 1 вместе с Нидерландами (хозяева турнира, который состоится 13-19 ноября), Словенией и Казахстаном.