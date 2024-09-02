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Молодежные турниры
02 сентября 2024, 15:40 | Обновлено 02 сентября 2024, 15:51
257
0

Курс на Евро-2025 с Шевченко. Сборная U-18/19 начинает подготовку к отбору

Подопечные Дмитрия Михайленко проведут два контрольных поединка

02 сентября 2024, 15:40 | Обновлено 02 сентября 2024, 15:51
257
0
Курс на Евро-2025 с Шевченко. Сборная U-18/19 начинает подготовку к отбору
УАФ. Дмитрий Михайленко

В Швейцарии юношеская сборная Украины (игроки 2006 года рождения) начинает подготовительный сбор, в рамках которого проведет два спарринга с местными сверстниками.

Подопечные Дмитрия Михайленко будут жить в пригороде Цюриха - Регенсдорфе, а матчи состоятся 6-го и 9 сентября в городке Виль.

Состав юношеской сборной Украины U-18/19

  • Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Маркиян Бакус («Рух» Львов).
  • Защитники: Александр Гавриленко («Шленск», Польша), Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все – «Динамо» Киев), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Даниил Гаража («Александрия» Александрия).
  • Полузащитники: Максим Лень («Фортуна», Германия), Федор Бабак («Падерборн», Германия), Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко (оба – «Динамо» Киев), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Виктор Цуканов, Василий Бундаш (оба - «Шахтер» Донецк), Владислав Калин («Черноморец» Одесса), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков).
  • Нападающие: Артем Степанов («Байер», Германия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), Руслан Видиш («Гент», Бельгия), Виталий Лобко («Динамо» Киев).
  • Резерв: Назар Макаренко («Александрия» Александрия), Даниил Денисенко («Колос» Ковалевка), Давид Белый, Матвей Пономаренко (оба – «Динамо» Киев), Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов (оба – «Металлист» Харьков).

Как известно, сборная Украины U-18/19 готовится к квалификации Евро-2025 (U-19). На первом этапе она сыграет в группе 1 вместе с Нидерландами (хозяева турнира, который состоится 13-19 ноября), Словенией и Казахстаном.

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Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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