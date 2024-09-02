Младен БАРТУЛОВИЧ: «Чувствую готовность стать главным тренером Зари»
Клуб пока не назначил полноценного наставника
Младен Бартулович после ухода с поста тренера Зари Юрия Коваля стал исполняющим обязанности тренера, а клуб продолжает поиски наставника. Специалист готов стать полноценным тренером команды.
«Не первый раз уже исполняющий обязанности. И в Ингульце было, и в Заре. По поводу моей дальнейшей судьбы в Заре – вопрос не ко мне. У меня была задача готовить команду к матчу. Мы его выиграли, а дальше решает президент».
«Я уверенно себя чувствую, чувствую готовность (быть главным тренером – прим)», – сказал Бартулович.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги