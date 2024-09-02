Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Чувствую готовность стать главным тренером Зари»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 15:29 |
557
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Чувствую готовность стать главным тренером Зари»

Клуб пока не назначил полноценного наставника

02 сентября 2024, 15:29 |
557
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Чувствую готовность стать главным тренером Зари»
ФК Заря. Младен Бартулович

Младен Бартулович после ухода с поста тренера Зари Юрия Коваля стал исполняющим обязанности тренера, а клуб продолжает поиски наставника. Специалист готов стать полноценным тренером команды.

«Не первый раз уже исполняющий обязанности. И в Ингульце было, и в Заре. По поводу моей дальнейшей судьбы в Заре – вопрос не ко мне. У меня была задача готовить команду к матчу. Мы его выиграли, а дальше решает президент».

«Я уверенно себя чувствую, чувствую готовность (быть главным тренером – прим)», – сказал Бартулович.

Команда после пяти туров набрала 9 очков.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Деньги не считаю. Не переживал из-за Лиги чемпионов»
Суркис назвал главную цель Динамо на сезон
«Только начало». Кравец оценил шансы Динамо забрать чемпионство у Шахтера
Младен Бартулович Заря Луганск назначение тренера чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Темп Александрии, победа Динамо, отложенный матч Шахтера и Кривбасса
Футбол | 02 сентября 2024, 12:45 9
Темп Александрии, победа Динамо, отложенный матч Шахтера и Кривбасса
Темп Александрии, победа Динамо, отложенный матч Шахтера и Кривбасса

Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
Футбол | 01 сентября 2024, 21:18 76
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран

Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
Футбол | 01.09.2024, 16:36
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
Станет топ-моделью. Сын легенды МЮ покинул клуб АПЛ и закончил с футболом
Футбол | 02.09.2024, 15:27
Станет топ-моделью. Сын легенды МЮ покинул клуб АПЛ и закончил с футболом
Станет топ-моделью. Сын легенды МЮ покинул клуб АПЛ и закончил с футболом
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Бокс | 02.09.2024, 07:10
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
01.09.2024, 16:10 1
Бокс
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
02.09.2024, 04:33
Теннис
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 35
Футбол
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
01.09.2024, 07:16 10
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 2
Олимпийские игры
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
01.09.2024, 08:24 72
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
01.09.2024, 20:22 2
Футбол
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем