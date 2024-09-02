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Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 14:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 14:43
278
0

ФОТО. Рубчинский дебютировал за Динамо в матче с ЛНЗ

Валентин получил от арбитра желтую карточку и во втором тайме был заменен

02 сентября 2024, 14:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 14:43
278
0
ФОТО. Рубчинский дебютировал за Динамо в матче с ЛНЗ
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

В матче 5-го тура УПЛ киевское Динамо обыграло черкасский клуб ЛНЗ со счетом 1:0 благодаря голу Андрея Ярмоленко с пенальти.

У киевлян дебютировал полузащитник Валентин Рубчинский. Он вышел в основном составе и отыграл 60 минут.

Валентин получил от арбитра желтую карточку. Во втором тайме он было заменен на Виталия Буяльского.

22-летний хавбек Валентин Рубчинский перешел в Динамо летом из Днепра-1, который снялся с соревнований.

ФОТО. Рубчинский дебютировал за Динамо в матче с ЛНЗ

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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