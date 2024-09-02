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  4. Суркис назвал главную цель Динамо на сезон
Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 15:10 |
3024
8

Суркис назвал главную цель Динамо на сезон

В клубе мечтают о возвращении золотых медалей в Киев

02 сентября 2024, 15:10 |
3024
8
Суркис назвал главную цель Динамо на сезон
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис не обращает внимание на не самый уверенный старт Шахтера в УПЛ и надеется, что киевляне смогут выиграть чемпионат Украины.

«Старт Шахтера? Мы должны прежде всего смотреть на себя. В матче с ЛНЗ мы могли при таком преимуществе потерять зачетные баллы».

«Должны выигрывать свои домашние и выездные матчи, чтобы достичь цели, к которой мы все стремимся – и болельщики, и футболисты, и тренеры, и я, как президент клуба – вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы», – сказал Суркис.

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Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига Европы
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Умник
Давай Михалыч я хочу футболку с 3 звездами.
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+3
FunnyCat_____
ну а самому титулованному и популярному клубу страны  -  удачи!
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0
FunnyCat_____
 кто еще на знал, чучело с ником ОtsoCity строчит тут сразу с нескольких аккаунтов, причем путаясь какой бред с какого писать!
https://postimg.cc/gallery/gzWQJm7 -  пруф
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0
Fitness.sports
Только Вячеслав Суркис!!!
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ШУТНИК ВАШ СУКИС 
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-1
OtsoCity
фк гуньдяй суркіса, в цьому сезоні знову буде без трофеїв 
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-8
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