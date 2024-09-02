«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал перенос матча УПЛ против Кривбасса из-за длительной воздушной тревоги. Скорее всего, игра пройдет уже в 2025 году.

«Уже есть опыт и переноса матчей, и когда мы сидели по 6 часов во время тревоги. Понимаем, что тяжелая ситуация в стране, и прифронтовые города всегда под риском. И если принимают решение, что не нужно доигрывать... Конечно, на эмоциях хотелось доиграть, а до Кривого Рога непросто добираться. Мы немного разочарованы, хотели доиграть. До 23 комендантский час, говорили, может, чуть продлят, но, я так понимаю, там до сих пор тревога».

«Я считаю, что на безопасность должны больше обращать внимание организаторы матчей и турнира. Потому что это не смешно».

«Мой гол? Давно не забивал, а сын младший спрашивал: папа, когда ты уже забьешь. Теперь еду в сборную. Задача одна – выйти из группы Лиги наций, чтобы был шанс плей-офф на ЧМ. И у нас команда такая, что мы можем достичь целей», – сказал Степаненко.