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  4. «Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 14:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 14:59
1880
1

«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ

Степаненко высказался о ситуации с матчем против Кривбасса

02 сентября 2024, 14:35 | Обновлено 02 сентября 2024, 14:59
1880
1
«Это не смешно». Капитан Шахтера прокомментировал перенос матча УПЛ
ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал перенос матча УПЛ против Кривбасса из-за длительной воздушной тревоги. Скорее всего, игра пройдет уже в 2025 году.

«Уже есть опыт и переноса матчей, и когда мы сидели по 6 часов во время тревоги. Понимаем, что тяжелая ситуация в стране, и прифронтовые города всегда под риском. И если принимают решение, что не нужно доигрывать... Конечно, на эмоциях хотелось доиграть, а до Кривого Рога непросто добираться. Мы немного разочарованы, хотели доиграть. До 23 комендантский час, говорили, может, чуть продлят, но, я так понимаю, там до сих пор тревога».

«Я считаю, что на безопасность должны больше обращать внимание организаторы матчей и турнира. Потому что это не смешно».

«Мой гол? Давно не забивал, а сын младший спрашивал: папа, когда ты уже забьешь. Теперь еду в сборную. Задача одна – выйти из группы Лиги наций, чтобы был шанс плей-офф на ЧМ. И у нас команда такая, что мы можем достичь целей», – сказал Степаненко.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко российско-украинская война Кривбасс - Шахтер Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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ТвояМамка
Ну просто у упл клепки нет. Ставить в 18 матч в прифронтовом городе. Ставьте на 13. так хоть до ночи наверняка доиграют. а тут (по большому счету) при любой тривоге шанс доиграть - минимален
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