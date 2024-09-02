«Хочу дать больше». Довбик отреагировал на ничью Ромы против Ювентуса

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик прокомментировал ничью в матче 3-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (0:0):

«Хочется отдать больше за команду, но есть процесс, которого невозможно избежать. Настойчивость и тяжелый труд – залог всего».

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбыка в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Следующий матч за «Рому» Артем Довбик проведет уже после международной паузы – 15 сентября против «Дженоа».