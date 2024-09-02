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  4. «Хочу дать больше». Довбик отреагировал на ничью Ромы против Ювентуса
Италия
02 сентября 2024, 14:23 |
594
0

«Хочу дать больше». Довбик отреагировал на ничью Ромы против Ювентуса

Украинский нападающий назвал залог успеха

02 сентября 2024, 14:23 |
594
0
«Хочу дать больше». Довбик отреагировал на ничью Ромы против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик прокомментировал ничью в матче 3-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (0:0):

«Хочется отдать больше за команду, но есть процесс, которого невозможно избежать. Настойчивость и тяжелый труд – залог всего».

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбыка в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Следующий матч за «Рому» Артем Довбик проведет уже после международной паузы – 15 сентября против «Дженоа».

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Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Ювентус - Рома
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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