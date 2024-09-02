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Саудовская Аравия
02 сентября 2024, 14:09 |
195
0

В Аравии уверены, что им удастся подписать португальского защитника ПСЖ

Данилу Перейру может перейти в «Аль-Иттихад»

02 сентября 2024, 14:09 |
195
0
В Аравии уверены, что им удастся подписать португальского защитника ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Данилу Перейра

Саудовский «Аль-Иттихад» сделал предложение по португальскому защитнику французского «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейре, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане согласились отпустить 32-летнего футболиста. Теперь клуб Про-лиги уверен, что им удастся подписать игрока.

В прошлой кампании Данилу Перейра провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Данилу Перейрой интересовались «Барселона», «Атлетико» Мадрид и «Порту».

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трансферы Данилу Перейра ПСЖ трансферы Лиги 1 чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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