В Аравии уверены, что им удастся подписать португальского защитника ПСЖ
Данилу Перейру может перейти в «Аль-Иттихад»
Саудовский «Аль-Иттихад» сделал предложение по португальскому защитнику французского «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейре, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, парижане согласились отпустить 32-летнего футболиста. Теперь клуб Про-лиги уверен, что им удастся подписать игрока.
В прошлой кампании Данилу Перейра провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Данилу Перейрой интересовались «Барселона», «Атлетико» Мадрид и «Порту».
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