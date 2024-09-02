В Аравии уверены, что им удастся подписать португальского защитника ПСЖ

Саудовский «Аль-Иттихад» сделал предложение по португальскому защитнику французского «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейре, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане согласились отпустить 32-летнего футболиста. Теперь клуб Про-лиги уверен, что им удастся подписать игрока.

В прошлой кампании Данилу Перейра провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 голом и 1 ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Данилу Перейрой интересовались «Барселона», «Атлетико» Мадрид и «Порту».