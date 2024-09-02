«Не думал, что может быть минус». Кравец – о возвращении Ярмоленко в Динамо

Советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец оценил возвращение звездного украинского вингера Андрея Ярмоленко в столичный клуб:

«Никогда не думал, что может быть какой-то минус в возвращении такого футболиста и, считаю, легенды «Динамо» обратно домой в родной клуб. Речь не только об атмосфере в команде, хотя это тоже важно. Но именно футбольными качествами, игрой на футбольном поле, работой в тренировочном процессе, он точно заслуживает место в основе «Динамо».

Однозначно, это огромный авторитет, ключевая фигура сейчас, и вообще в истории клуба. И для молодых игроков, и уже для немолодых игроков только плюс находиться в команде с таким игроком, перенимать его опыт, видеть, как он тренируется, слушать его советы».

Напомним, Андрей Ярмоленко выступал за «Динамо» с 2008 по 2017 год, после чего отправился за границу, но летом 2023 года вернулся в «бело-синих», подписав двухлетний контракт.