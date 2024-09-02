Защитник Динамо не поедет в сборную Украины U-21. Его заменит форвард Руха

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко не поедет в расположение молодежной сборной Украины из-за болезни.

Его заменит нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин, для которого вызов в сборную U-21 станет первым в карьере. На его счету 2 гола и 2 ассиста в этом сезоне УПЛ.

Также под вопросом участие в сентябрьских матчах молодежки вингера гданьской «Лехии» Максима Хланя. Игрок получил повреждение, но пока не успел пройти обследование для определения степени тяжести травмы.

В сентябре молодежная сборная Украины проведет 2 матча квалификации к Евро-2025 U-21: против Сербии (06.09) и Северной Ирландии (10.09).