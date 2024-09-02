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Молодежные турниры
02 сентября 2024, 13:29 |
466
0

Защитник Динамо не поедет в сборную Украины U-21. Его заменит форвард Руха

Ярослав Карабин вызван вместо Константина Вивчаренко

02 сентября 2024, 13:29 |
466
0
Защитник Динамо не поедет в сборную Украины U-21. Его заменит форвард Руха
ФК Рух. Ярослав Карабин

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко не поедет в расположение молодежной сборной Украины из-за болезни.

Его заменит нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин, для которого вызов в сборную U-21 станет первым в карьере. На его счету 2 гола и 2 ассиста в этом сезоне УПЛ.

Также под вопросом участие в сентябрьских матчах молодежки вингера гданьской «Лехии» Максима Хланя. Игрок получил повреждение, но пока не успел пройти обследование для определения степени тяжести травмы.

В сентябре молодежная сборная Украины проведет 2 матча квалификации к Евро-2025 U-21: против Сербии (06.09) и Северной Ирландии (10.09).

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Константин Вивчаренко Ярослав Карабин Рух Львов Динамо Киев сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 Максим Хлань заявка Лехия Гданьск травма Украина - Сербия Северная Ирландия - Украина
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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