Нико УИЛЬЯМС: «Мое сердце принадлежит Атлетику»

Звездный вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс рассказал, почему решил не менять клуб летом:

«Хорошо, что у больших команд твое имя стоит в повестке дня, но я всегда четко понимал, что хочу быть здесь. «Атлетик» – это другое чувство. Мое сердце принадлежит «Атлетику». У меня здесь контракт, но кто знает, что будет в будущем. Я хотел остаться здесь, потому что играть в Европе с «Атлетиком» — это то, что меня волновало больше всего».

Летом 2024 года Нико Уильямс был приоритетом для «Барселоны». Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси», «Арсенала» и «ПСЖ».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего испанца в 70 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Уильямс провел за «Атлетик» в Ла Лиге 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.