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  4. Нико УИЛЬЯМС: «Мое сердце принадлежит Атлетику»
Испания
02 сентября 2024, 13:02 |
282
0

Нико УИЛЬЯМС: «Мое сердце принадлежит Атлетику»

Испанский вингер прокомментировал свое решение остаться в клубе из Бильбао

02 сентября 2024, 13:02 |
282
0
Нико УИЛЬЯМС: «Мое сердце принадлежит Атлетику»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Звездный вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс рассказал, почему решил не менять клуб летом:

«Хорошо, что у больших команд твое имя стоит в повестке дня, но я всегда четко понимал, что хочу быть здесь. «Атлетик» – это другое чувство. Мое сердце принадлежит «Атлетику». У меня здесь контракт, но кто знает, что будет в будущем. Я хотел остаться здесь, потому что играть в Европе с «Атлетиком» — это то, что меня волновало больше всего».

Летом 2024 года Нико Уильямс был приоритетом для «Барселоны». Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси», «Арсенала» и «ПСЖ».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего испанца в 70 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Уильямс провел за «Атлетик» в Ла Лиге 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.

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Нико Уильямс Атлетик Бильбао Барселона Арсенал Лондон Челси ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: Mundo Deportivo
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