Стерлинг мог подписать ошеломляющий контракт в Аравии. Названа зарплата

Английский вингер Рахим Стерлинг отклонил предложение из Саудовской Аравии ради перехода в лондонский «Арсенал», сообщает британское издание The Mirror.

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По информации источника, неназванный клуб с Ближнего Востока давал 29-летнему футболисту контракт с зарплатой 650 тысяч британских фунтов в неделю, однако игрок решил, что еще не сказал последнего слова в Английской Премьер-лиге.

В сезоне 2023/24 Рахим Стерлинг провел 43 матча за «Челси», отметившись 10 забитыми мячами и 8 голевыми передачами, но оказался ненужным новому главному тренеру Энцо Мареске. Эту кампании Рахим проведет в аренде в «Арсенале».