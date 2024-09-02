Лидер – один. Как дела в гонке бомбардиров УПЛ?
Назаренко из «Полесья» лидирует среди голеадоров
Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко после матчей 5-го тура Украинской Премьер-лиги является единоличным лидером гонки бомбардиров.
На счету 24-летнего игрока 5 голов (1 – с пенальти) в четырех сыгранных поединках сезона 2024/2025. В общем, Назаренко провел на поле 256 минут.
Второе место занимает Игорь Краснопир из «Руха». На его счету 4 гола (все – с игры) также в 4 матчах за 347 игровых минут.
Далее в реестре голеадоров располагаются Кирилл Ковалец из «Александрии», Илья Квасница из «Руха» и Александр Филиппов из «Александрии».
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