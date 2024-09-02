Лидер – один. Как дела в гонке бомбардиров УПЛ?

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко после матчей 5-го тура Украинской Премьер-лиги является единоличным лидером гонки бомбардиров.

На счету 24-летнего игрока 5 голов (1 – с пенальти) в четырех сыгранных поединках сезона 2024/2025. В общем, Назаренко провел на поле 256 минут.

Второе место занимает Игорь Краснопир из «Руха». На его счету 4 гола (все – с игры) также в 4 матчах за 347 игровых минут.

Далее в реестре голеадоров располагаются Кирилл Ковалец из «Александрии», Илья Квасница из «Руха» и Александр Филиппов из «Александрии».