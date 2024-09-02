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Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 11:48 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:03
339
0

«Не хочу нас оправдывать». Дубинчак назвал причину неуверенной игры с ЛНЗ

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над черкасцами

02 сентября 2024, 11:48 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:03
339
0
«Не хочу нас оправдывать». Дубинчак назвал причину неуверенной игры с ЛНЗ
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (1:0) в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Думаю, сказалось то, что мы были в длительном турне, 55 дней не были дома. По возвращении у нас даже не было немного времени на адаптацию, чтобы перестроиться, ведь жизнь в отелях и жизнь дома с родными это совсем другие вещи. Возможно, мы были в определенной степени уставшие, эмоционально выжатые. Я не хочу нас оправдывать, все в такой ситуации. Но, возможно, это повлияло на такую нашу не очень уверенную игру.

– Было много фланговых атак, которые соперник встречал жестко. В этом компоненте они не перегнули?

– Это украинский футбол, все к этому привыкли. Здесь ничего такого нет. Больше повлияла усталость. Я могу о себе сказать, что я был очень уставший, не похож сам на себя. Обычно я много двигаюсь, много открываюсь вперед, но сегодня этого было мало.

– Валентин Рубчинский дебютировал за «Динамо». Как ему удалось вписаться в коллектив?

– Поздравляю его с дебютом! Очень хороший парень, скромный. Все в команде ему будут помогать. Я очень рад за него.

– Какие планы на международную паузу?

– Надеюсь, нам дадут несколько выходных. Хочу провести больше времени с семьей – сыном, женой, ведь почти два месяца не был дома. Надо немного отдохнуть, а после выходных будем настраиваться на следующие игры.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Владислав Дубинчак
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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