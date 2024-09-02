«Не хочу нас оправдывать». Дубинчак назвал причину неуверенной игры с ЛНЗ
Защитник «Динамо» прокомментировал победу над черкасцами
Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (1:0) в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Думаю, сказалось то, что мы были в длительном турне, 55 дней не были дома. По возвращении у нас даже не было немного времени на адаптацию, чтобы перестроиться, ведь жизнь в отелях и жизнь дома с родными это совсем другие вещи. Возможно, мы были в определенной степени уставшие, эмоционально выжатые. Я не хочу нас оправдывать, все в такой ситуации. Но, возможно, это повлияло на такую нашу не очень уверенную игру.
– Было много фланговых атак, которые соперник встречал жестко. В этом компоненте они не перегнули?
– Это украинский футбол, все к этому привыкли. Здесь ничего такого нет. Больше повлияла усталость. Я могу о себе сказать, что я был очень уставший, не похож сам на себя. Обычно я много двигаюсь, много открываюсь вперед, но сегодня этого было мало.
– Валентин Рубчинский дебютировал за «Динамо». Как ему удалось вписаться в коллектив?
– Поздравляю его с дебютом! Очень хороший парень, скромный. Все в команде ему будут помогать. Я очень рад за него.
– Какие планы на международную паузу?
– Надеюсь, нам дадут несколько выходных. Хочу провести больше времени с семьей – сыном, женой, ведь почти два месяца не был дома. Надо немного отдохнуть, а после выходных будем настраиваться на следующие игры.
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