«Тяжелейший период в жизни». Вьюнник признался, как пережил уход из Шахтера
Украинский нападающий «Лехии» прокомментировал свой первый гол за польскую команду
Украинский нападающий гданьской «Лехии» Богдан Вьюнник прокомментировал свой первый гол за польскую команду:
«Я думаю, все прекрасно слышали мою историю, но никто не знает все ее подробности. Это был самый тяжелый период в моей жизни. От первого матча до дебютного гола было много разочарований, злости, неудач, но главное было – не сдаваться и продолжать тренироваться. За что Бог сегодня отблагодарил мою команду и меня персонально.
Это было, если честно, как в кино с замедленным кадром. Когда мяч коснулся сетки, я был очень рад, что забил и помог команде. Первая победа в сезоне, которую мы очень ждали».
Напомним, Богдан Вьюнник со скандалом ушел из «Шахтера», не вернувшись в Украину из отпуска.
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