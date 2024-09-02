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Польша
02 сентября 2024, 11:12 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:33
223
2

«Тяжелейший период в жизни». Вьюнник признался, как пережил уход из Шахтера

Украинский нападающий «Лехии» прокомментировал свой первый гол за польскую команду

02 сентября 2024, 11:12 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:33
223
2
«Тяжелейший период в жизни». Вьюнник признался, как пережил уход из Шахтера
ФК Лехия. Богдан Вьюнник

Украинский нападающий гданьской «Лехии» Богдан Вьюнник прокомментировал свой первый гол за польскую команду:

«Я думаю, все прекрасно слышали мою историю, но никто не знает все ее подробности. Это был самый тяжелый период в моей жизни. От первого матча до дебютного гола было много разочарований, злости, неудач, но главное было – не сдаваться и продолжать тренироваться. За что Бог сегодня отблагодарил мою команду и меня персонально.

Это было, если честно, как в кино с замедленным кадром. Когда мяч коснулся сетки, я был очень рад, что забил и помог команде. Первая победа в сезоне, которую мы очень ждали».

Напомним, Богдан Вьюнник со скандалом ушел из «Шахтера», не вернувшись в Украину из отпуска.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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F14
Слово "уход" не перекладається на українську як "відхід", як ви вже заїбли...
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0
serhiy
Інтересно, коли на распутька в суд попадуть ? А ніколи,бо розірвали контракт , щоб не судитися з рашистськими братушками  ! Помийна шлюхта !
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0
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