«Тяжелейший период в жизни». Вьюнник признался, как пережил уход из Шахтера

Украинский нападающий гданьской «Лехии» Богдан Вьюнник прокомментировал свой первый гол за польскую команду:

«Я думаю, все прекрасно слышали мою историю, но никто не знает все ее подробности. Это был самый тяжелый период в моей жизни. От первого матча до дебютного гола было много разочарований, злости, неудач, но главное было – не сдаваться и продолжать тренироваться. За что Бог сегодня отблагодарил мою команду и меня персонально.

Это было, если честно, как в кино с замедленным кадром. Когда мяч коснулся сетки, я был очень рад, что забил и помог команде. Первая победа в сезоне, которую мы очень ждали».

Напомним, Богдан Вьюнник со скандалом ушел из «Шахтера», не вернувшись в Украину из отпуска.