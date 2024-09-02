«Комплименты Суркису». Кравец рассказал о переходе Пихаленка в Динамо

Советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец подробно рассказал о трансфере полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1» в столичный клуб:

«Как я уже говорил, решение о переходе футболиста не принимается одним человеком. Всех игроков, которые попадают в «Динамо» Киев, обязательно просматривают несколько человек. И весь скаутский отдел должен прийти к тому, что этот футболист действительно нам подходит и нравится. Затем главный тренер принимает решение - и может сказать «да» или «нет». Его слово самое важное. В переговорах участвует наш президент, который договаривается о финансовых условиях и так далее.

Если говорить конкретно о Пихаленке, то еще год назад Игорь Михайлович ставил вопрос, кто из украинских футболистов может усилить «Динамо». Тогда озвучивалась фамилия Пихаленка, как одного из лучших игроков центра полузащиты. Он очень талантливый парень - и показывает это. Но забрать его в «Динамо» в то время было невозможно. Тогда эта тема остановилась.

А сейчас, когда пришла такая возможность, то Игорь Михайлович провел переговоры. Он сделал очень правильно и заслужил, как он говорит, на премию. Пригласить такого футболиста - это действительно большой успех для клуба. Он действительно талант, который показывает свой уровень с первой тренировки и игры. Поэтому только комплименты Игорю Михайловичу, который договорился о его переходе».