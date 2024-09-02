Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля
Испания
02 сентября 2024, 10:29 |
132
0

Барселона хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля

Жоэль Матип попал в сферу интересов каталонцев

02 сентября 2024, 10:29 |
132
0
Барселона хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоэль Матип

Каталонская «Барселона» интересуется камерунским центральным защитником Жоэлем Матипом, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, «сине-гранатовые» ищут бюджетный вариант усиления центра защиты на рынке свободных агентов, и 33-летний экс-футболист «Ливерпуля» является одним из возможных вариантов.

В сезоне 2023/24 Жоэль Матип провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жоэлем Матипом интересуется «Байер».

По теме:
Челси предложил Моуриньо подписать звездного защитника
Transfermarkt: Ворскла не получила денег за уход своего лидера во Францию
Два лидера, что у украинцев? Таблица АПЛ 2024/25 после трех сыгранных туров
Жоэль Матип Барселона трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Ливерпуль
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Футбол | 02 сентября 2024, 07:35 1
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей

Каталонцы одержали победу со счетом 2:0

Экс-хоккеист сборной Украины: «Гореть вам в аду, ублюдки»
Хоккей | 02 сентября 2024, 08:08 3
Экс-хоккеист сборной Украины: «Гореть вам в аду, ублюдки»
Экс-хоккеист сборной Украины: «Гореть вам в аду, ублюдки»

Алексей Лазаренко – об обстреле Харькова

ЛНЗ не планирует спаррингов в паузе чемпионата
Футбол | 02.09.2024, 02:08
ЛНЗ не планирует спаррингов в паузе чемпионата
ЛНЗ не планирует спаррингов в паузе чемпионата
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 01.09.2024, 18:44
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
Футбол | 02.09.2024, 07:55
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
01.09.2024, 08:33 1
Бокс
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
01.09.2024, 08:24 54
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
ШОВКОВСКИЙ – про матч с ЛНЗ, травму Шапаренко, нового форварда и Себальоса
01.09.2024, 20:22 2
Футбол
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 2
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
01.09.2024, 18:19 4
Футбол
ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика
ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика
01.09.2024, 19:13 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
01.09.2024, 21:18 73
Футбол
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
31.08.2024, 17:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем