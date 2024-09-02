Барселона хочет подписать бывшего защитника Ливерпуля
Жоэль Матип попал в сферу интересов каталонцев
Каталонская «Барселона» интересуется камерунским центральным защитником Жоэлем Матипом, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, «сине-гранатовые» ищут бюджетный вариант усиления центра защиты на рынке свободных агентов, и 33-летний экс-футболист «Ливерпуля» является одним из возможных вариантов.
В сезоне 2023/24 Жоэль Матип провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Жоэлем Матипом интересуется «Байер».
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