US Open02 сентября 2024, 08:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:00
428
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 2 сентября
В понедельник на корты Нью-Йорка выйдет только Елизавета Котляр
02 сентября 2024, 08:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:00
428
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2 сентября на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет одна украинка.
Елизавета Котляр стартует в парном разряде в соревнованиях юниоров.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Юниоры. Первый раунд парного разряда
Корт №9. 4 запуск (22:30*)
Елизавета Котляр / Моника Станкевич [6] – Уэллс Ньюман / Маргарет Сонс [WC]
*ориентировочное время начала по Киеву
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