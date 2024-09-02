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US Open
02 сентября 2024, 08:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:00
428
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 2 сентября

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдет только Елизавета Котляр

02 сентября 2024, 08:59 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:00
428
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 2 сентября
ITF. Елизавета Котляр

2 сентября на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет одна украинка.

Елизавета Котляр стартует в парном разряде в соревнованиях юниоров.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Юниоры. Первый раунд парного разряда

Корт №9. 4 запуск (22:30*)
Елизавета Котляр / Моника Станкевич [6] – Уэллс Ньюман / Маргарет Сонс [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

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расписание Елизавета Котляр US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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