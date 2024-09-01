Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Мадриде без изменений. Известен стартовый состав Реала на матч с Бетисом
Испания
01 сентября 2024, 21:02 |
855
2

В Мадриде без изменений. Известен стартовый состав Реала на матч с Бетисом

Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе 

01 сентября 2024, 21:02 |
855
2
В Мадриде без изменений. Известен стартовый состав Реала на матч с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Бетис».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. Вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старте «сливочных» традиционно выйдет Тибо Куртуа.

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

По теме:
Цыганков и Ко набирают ход! Жирона убедительно обыграла на выезде Севилью
Реал Мадрид – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Жирона. Цыганков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Андрей Лунин Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Бетис
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
Футбол | 01 сентября 2024, 21:18 20
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран

Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги

Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 01 сентября 2024, 20:46 0
Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 1 сентября в 21:45 по Киеву

Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Футбол | 01.09.2024, 19:52
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Футбол | 01.09.2024, 07:55
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Футбол | 01.09.2024, 07:16
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
А чому він повинен бути в основі!???
Ответить
+1
andre_lui
Шанси у Бетіса будуть!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
31.08.2024, 17:33
Бокс
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
31.08.2024, 06:16
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 5
Футбол
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 22
Бокс
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
01.09.2024, 08:24 52
Футбол
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 12
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем