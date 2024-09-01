Испания01 сентября 2024, 21:02 |
855
2
В Мадриде без изменений. Известен стартовый состав Реала на матч с Бетисом
Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе
01 сентября 2024, 21:02 |
855
2
В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Бетис».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. Вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старте «сливочных» традиционно выйдет Тибо Куртуа.
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2024, 21:18 20
Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги
Футбол | 01 сентября 2024, 20:46 0
Поединок состоится 1 сентября в 21:45 по Киеву
Футбол | 01.09.2024, 19:52
Футбол | 01.09.2024, 07:55
Футбол | 01.09.2024, 07:16
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А чому він повинен бути в основі!???
Шанси у Бетіса будуть!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2024, 17:33
31.08.2024, 06:16
30.08.2024, 20:32 2
30.08.2024, 21:13 5
31.08.2024, 12:05 22
01.09.2024, 08:24 52
30.08.2024, 19:19 12
30.08.2024, 21:16 23