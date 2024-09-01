В Мадриде без изменений. Известен стартовый состав Реала на матч с Бетисом

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Бетис».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот матч. Вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старте «сливочных» традиционно выйдет Тибо Куртуа.

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.