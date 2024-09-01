В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус».



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Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Нападающий «волков» Артем Довбик выйдет в стартовом составе на этот поединок.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.