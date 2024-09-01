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  4. Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на суперматч Ювентус – Рома
Италия
01 сентября 2024, 20:54 |
3146
3

Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на суперматч Ювентус – Рома

Поединок начнется в 21:45 по Киеву

01 сентября 2024, 20:54 |
3146
3
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на суперматч Ювентус – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Нападающий «волков» Артем Довбик выйдет в стартовом составе на этот поединок.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

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Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Ювентус - Рома стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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tato88
Сподіваюсь Юве буде в більш атакувальний футбол сьогодні грати, ніж попередні суперники Роми і у Артема з"явиться простір. Треба розмочити бублик, сподіваюсь дублем, або 1+1 ! Успіху нашому хлопцю!
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+6
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Standard
Артему потрібно забивати сьогодні, по іншому ніяк. З'явиться впевненість і кредит довіри від тренера. Або гол, і позитивний фінальний результат, або лавка надовго, і оренда в Удінезе.
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+1
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