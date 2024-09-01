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Турция
01 сентября 2024, 11:48 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:45
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Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет

У Сола Бамбы была неходжкинская лимфома

01 сентября 2024, 11:48 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:45
1750
0
Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Сол Бамба

Вчера, 31 августа в возрасте 39 лет ушел из жизни бывший защитник сборной Кот д’Ивуара Сол Бамба. Причиной смерти стала неходжкинская лимфома, которая была выявлена у него в 2021 году.

Бамба является воспитанником «ПСЖ», провел 1 матч за первую команду парижан. Также выступал за «Данфермлайн», «Хиберниан», «Лестер», «Трабзонспор», «Палермо», «Лидс», «Кардифф» и «Миддлсбро».

В последнее время работал техническим директором «Адана Демирспора». В период с 2006 по 2014 годы провел 46 матчей и забил 1 гол за сборную Кот д’Ивуара, в составе которой выступал на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.

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смерть Адана Демирспор ПСЖ Лестер
Олег Дидух Источник: ФК Адана Демирспор
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