Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет

Вчера, 31 августа в возрасте 39 лет ушел из жизни бывший защитник сборной Кот д’Ивуара Сол Бамба. Причиной смерти стала неходжкинская лимфома, которая была выявлена у него в 2021 году.

Бамба является воспитанником «ПСЖ», провел 1 матч за первую команду парижан. Также выступал за «Данфермлайн», «Хиберниан», «Лестер», «Трабзонспор», «Палермо», «Лидс», «Кардифф» и «Миддлсбро».

В последнее время работал техническим директором «Адана Демирспора». В период с 2006 по 2014 годы провел 46 матчей и забил 1 гол за сборную Кот д’Ивуара, в составе которой выступал на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.