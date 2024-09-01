Экс-игрок ПСЖ и Лестера умер в возрасте 39 лет
У Сола Бамбы была неходжкинская лимфома
Вчера, 31 августа в возрасте 39 лет ушел из жизни бывший защитник сборной Кот д’Ивуара Сол Бамба. Причиной смерти стала неходжкинская лимфома, которая была выявлена у него в 2021 году.
Бамба является воспитанником «ПСЖ», провел 1 матч за первую команду парижан. Также выступал за «Данфермлайн», «Хиберниан», «Лестер», «Трабзонспор», «Палермо», «Лидс», «Кардифф» и «Миддлсбро».
В последнее время работал техническим директором «Адана Демирспора». В период с 2006 по 2014 годы провел 46 матчей и забил 1 гол за сборную Кот д’Ивуара, в составе которой выступал на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.
Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/vUsZY7PfTW— Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) August 31, 2024
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