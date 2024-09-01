ВИДЕО. Вратарь на 90+4 минуте спас австрийский клуб от поражения

В матче 5 тура второй лиги Австрии «Штурм II» чудом избежал поражения от «Лиферинга» на выезде.

За 15 минут до окончания игры гости уступали 0:2, но сумели сократить отставание до минимума на 78-й минуте. Уже в компенсированное арбитром время на последний угловой в штрафную площадку хозяев прибежал 20-летний вратарь «Штурма» Маттео Биньетти, который и установил финальный счет – 2:2.

Для Маттео это был первый гол в профессиональной карьере.