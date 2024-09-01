Другие новости01 сентября 2024, 11:05 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:07
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ВИДЕО. Вратарь на 90+4 минуте спас австрийский клуб от поражения
Маттео Биньетти забил гол за «Штурм II» в компенсированное время
01 сентября 2024, 11:05 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:07
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В матче 5 тура второй лиги Австрии «Штурм II» чудом избежал поражения от «Лиферинга» на выезде.
За 15 минут до окончания игры гости уступали 0:2, но сумели сократить отставание до минимума на 78-й минуте. Уже в компенсированное арбитром время на последний угловой в штрафную площадку хозяев прибежал 20-летний вратарь «Штурма» Маттео Биньетти, который и установил финальный счет – 2:2.
Для Маттео это был первый гол в профессиональной карьере.
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