Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на US Open на 1 сентября
US Open
01 сентября 2024, 10:29 |
221
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 1 сентября

В воскресенье на корты Нью-Йорка выйдут 2 украинки

01 сентября 2024, 10:29 |
221
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 1 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

1 сентября на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки.

Людмила Киченок сыграет матч 1/8 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко.

Елизавета Котляр стартует в соревнованиях юниоров.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Третий круг женского парного разряда

Корт №17. 2 запуск (не ранее 22:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд [12]

US Open. Юниоры. Первый раунд

Корт №10. 3 запуск (21:00*)
Елизавета Котляр Ишика Ашар

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Определены все участники 1/8 финала на US Open у мужчин
Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин
Надежда Киченок завершила выступления на US Open
Людмила Киченок расписание US Open 2024 Елизавета Котляр
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Футбол | 31 августа 2024, 16:04 43
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком

Виктор Коваленко покинул «Аталанту»

Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Футбол | 01 сентября 2024, 08:24 31
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить

Михаил провел в АПЛ уже полтора сезона, и никаких поблажек ему делать больше не будут

Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.09.2024, 09:22
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 31.08.2024, 17:33
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Свитолина оценила свои выступления на мейджорах в этом сезоне
Теннис | 31.08.2024, 19:14
Свитолина оценила свои выступления на мейджорах в этом сезоне
Свитолина оценила свои выступления на мейджорах в этом сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
31.08.2024, 11:20 5
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 5
Футбол
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
30.08.2024, 15:55 10
Футбол
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
30.08.2024, 10:37 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем