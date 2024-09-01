Расписание матчей с участием украинок на US Open на 1 сентября
В воскресенье на корты Нью-Йорка выйдут 2 украинки
1 сентября на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки.
Людмила Киченок сыграет матч 1/8 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко.
Елизавета Котляр стартует в соревнованиях юниоров.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Третий круг женского парного разряда
Корт №17. 2 запуск (не ранее 22:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд [12]
US Open. Юниоры. Первый раунд
Корт №10. 3 запуск (21:00*)
Елизавета Котляр – Ишика Ашар
*ориентировочное время начала по Киеву
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