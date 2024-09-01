Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИЕВ: «Я готов умереть за Украину, но никогда в жизни не сдамся в плен»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 09:52 |
324
0

АЛИЕВ: «Я готов умереть за Украину, но никогда в жизни не сдамся в плен»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины – о том, что на россии его обвиняют в терроризме

01 сентября 2024, 09:52 |
324
0
АЛИЕВ: «Я готов умереть за Украину, но никогда в жизни не сдамся в плен»
screenshot. Александр Алиев

Бывший хавбек «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на информацию о том, что на россии его обвиняют в терроризме.

– Александр, россия вас объявила в розыск за якобы терроризм. Слышали об этом?
– Это полный цирк! Когда россияне убивают наших невинных деток и женщин, и устраивают акты терроризма по всей нашей невинной стране, то мне абсолютно наплевать на этих петухов, что они там против меня открыли. Я в эту гребаную россию не собирался ехать и собираться не буду. В этой стране, даже не знаю, как ее назвать, – все люди – террористы, которые прямо или косвенно напали на нашу страну. Я бы очень хотел, чтобы их всех уничтожили! Чтобы этой страны больше не существовало!

Я очень хочу, чтобы наши пацаны захватили Курск, и я приехал в этот город. Я там жил до 14 лет. Я мечтаю туда приехать. Курск – это Украина! Желаю всем нашим пацанам мирного неба над головой и здоровья. Продвигайтесь дальше, ребята!

– Много угроз получали в свой адрес от россиян после вашего заявления?
– Да мне с первых дней полномасштабной войны пишут: и кадыровцы, и другие россияне. Угрожают постоянно! Но прошло уже два с половиной года, а я жив и здоров. Запомните – я никого не боюсь!

Хочу сказать, что если я буду на передовой, то никогда в жизни в плен не сдамся и не предам свою страну. А моя страна – это Украина, где родились мои детки – Алинка и Артем. Здесь у меня очень много друзей.

Повторюсь, я никогда в жизни не сдамся на поле боя! Пусть меня лучше убьют или сам выдерну чеку из гранаты, но в плен я не попаду! Я готов умереть за Украину, потому что здесь родились мои детки!

– А вы россиянам отвечаете на сообщения?
– Я никогда не отвечаю. Просто читаю и смеюсь. Вот даже сейчас во время нашего интервью россияне мне пишут в инстаграме: «Мы тебя убьем!». Ради Бога, если сможете – пожалуйста. Но повторюсь – в плен я никогда не сдамся.

– Немного болезненная тема для вас, но все же. Вчера российские так называемые СМИ взяли интервью у вашей мамы, где она сказала, что с вами не общается и, возможно, вы сказали слова против hоссии под дулом автомата. Что можете ответить?
– Мне все равно, что и как. Мои родители – это мои родители, и я люблю своих маму и папу, хоть сейчас с ними и не общаюсь. А то, что сказала мама – это ее мнение. Могу ответить сразу: под дулом автомата я ничего не говорю. Я – свободный человек и свободно себя чувствую в Украине.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1350 оккупантов, 10 танков и 24 ББМ
Испугался войны. Бразилец с опытом игры в Англии покинет Украину
В Харькове объявлен траур после обстрела оккупантами
Александр Алиев российско-украинская война
Владимир Клепач Источник: zbirna.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 сентября 2024, 07:00 6
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды неудачно начали новый сезон. К тому же, криворожцы уже вылетели из еврокубков

Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 31 августа 2024, 17:33 0
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Тимоти Брэдли считает, что победу снова одержит украинец

Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Футбол | 01.09.2024, 08:24
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01.09.2024, 06:48
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Бокс | 31.08.2024, 12:05
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
31.08.2024, 11:20 5
Футбол
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
30.08.2024, 10:37 2
Бокс
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
31.08.2024, 16:04 43
Футбол
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
30.08.2024, 22:59 38
Теннис
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 5
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 265
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем