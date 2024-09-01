АЛИЕВ: «Я готов умереть за Украину, но никогда в жизни не сдамся в плен»

Бывший хавбек «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на информацию о том, что на россии его обвиняют в терроризме.

– Александр, россия вас объявила в розыск за якобы терроризм. Слышали об этом?

– Это полный цирк! Когда россияне убивают наших невинных деток и женщин, и устраивают акты терроризма по всей нашей невинной стране, то мне абсолютно наплевать на этих петухов, что они там против меня открыли. Я в эту гребаную россию не собирался ехать и собираться не буду. В этой стране, даже не знаю, как ее назвать, – все люди – террористы, которые прямо или косвенно напали на нашу страну. Я бы очень хотел, чтобы их всех уничтожили! Чтобы этой страны больше не существовало!

Я очень хочу, чтобы наши пацаны захватили Курск, и я приехал в этот город. Я там жил до 14 лет. Я мечтаю туда приехать. Курск – это Украина! Желаю всем нашим пацанам мирного неба над головой и здоровья. Продвигайтесь дальше, ребята!

– Много угроз получали в свой адрес от россиян после вашего заявления?

– Да мне с первых дней полномасштабной войны пишут: и кадыровцы, и другие россияне. Угрожают постоянно! Но прошло уже два с половиной года, а я жив и здоров. Запомните – я никого не боюсь!

Хочу сказать, что если я буду на передовой, то никогда в жизни в плен не сдамся и не предам свою страну. А моя страна – это Украина, где родились мои детки – Алинка и Артем. Здесь у меня очень много друзей.

Повторюсь, я никогда в жизни не сдамся на поле боя! Пусть меня лучше убьют или сам выдерну чеку из гранаты, но в плен я не попаду! Я готов умереть за Украину, потому что здесь родились мои детки!

– А вы россиянам отвечаете на сообщения?

– Я никогда не отвечаю. Просто читаю и смеюсь. Вот даже сейчас во время нашего интервью россияне мне пишут в инстаграме: «Мы тебя убьем!». Ради Бога, если сможете – пожалуйста. Но повторюсь – в плен я никогда не сдамся.

– Немного болезненная тема для вас, но все же. Вчера российские так называемые СМИ взяли интервью у вашей мамы, где она сказала, что с вами не общается и, возможно, вы сказали слова против hоссии под дулом автомата. Что можете ответить?

– Мне все равно, что и как. Мои родители – это мои родители, и я люблю своих маму и папу, хоть сейчас с ними и не общаюсь. А то, что сказала мама – это ее мнение. Могу ответить сразу: под дулом автомата я ничего не говорю. Я – свободный человек и свободно себя чувствую в Украине.